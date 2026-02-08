SCHLEIN CONTE RENZI | MELONI SE NE FREGA DEGLI ITALIANI SUO PROBLEMA È PUCCI

Le opposizioni non ci stanno e attaccano subito Giorgia Meloni. Le accuse sono dure: il governo si occupa più di Sanremo e di Andrea Pucci che dei problemi reali degli italiani. La premier sembra disinteressata alle crisi del Paese, concentrata su questioni che a molti appaiono poco urgenti. La polemica è aperta e il dibattito si accende.

Le Opposizioni all’unisono vanno all’attacco di Giorgia Meloni, rea di fregarsene dei gravi problemi degli Italiani, preferendo occuparsi di Andrea Pucci e della scaletta del Festival di Sanremo. M5s: “Meloni più comica di Pucci”. “Avevo chiesto a Meloni di dirci cosa vuole fare contro il boom di cassa integrazione e la perdita di 6mila euro netti in media per i lavoratori ma nulla. Ora deve parlare del comico Pucci per distrarci tutti ancora un pò con la grancassa mediatica in mano ai partiti di maggioranza al seguito”, scrive sui social Giuseppe Conte. “Cari italiani dei vostri problemi con la sanità, le bollette, i bassi salari a questo governo interessa davvero poco o nulla. 🔗 Leggi su Bubinoblog

Il rapporto tra il governo italiano e le tensioni con le politiche di Washington e della destra anti-europea sta attirando l'attenzione.

Roberto Palumbo, primario di Nefrologia e Dialisi all'Ospedale Sant'Eugenio di Roma, è coinvolto in un'inchiesta per corruzione.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

