100 ore di guerra il capo del Pentagono Hegseth | Morte e distruzione sull’Iran abbiamo appena cominciato Le munizioni? Infinite – I video

Il capo del Pentagono ha dichiarato che dopo quattro giorni di operazioni militari sull’Iran sono stati causati danni considerevoli, con morte e distruzione visibili nel paese. Ha aggiunto che le munizioni impiegate sono illimitate e che le azioni militari sono appena all’inizio. Sono stati diffusi anche alcuni video che mostrano le conseguenze delle operazioni.

«Sono passati appena quattro giorni, abbiamo raggiunto risultati incredibili, ma siamo solo all’inizio ». Alle 8 del mattino americano il segretario alla Guerra Pete Hegseth si presenta di fronte ai cronisti al Pentagono, al suo fianco il capo di stato maggiore dell’esercito Dan Caine, e gonfia i pettorali come solo lui sa fare. L’occasione è offerta appunto dallo scoccare delle prime 100 ore della guerra lanciata da Stati Uniti e Israele all’Iran degli Ayatollah. In Europa e negli Usa – mondo MAGA compreso – già serpeggiano seri dubbi e timori sulla durata e gli effetti del nuovo intervento militare americano. Ma pure tra gli esperti di difesa circolano analisi preoccupate sulla possibilità di difendere adeguatamente i Paesi del Golfo dagli assalti iraniani. 🔗 Leggi su Open.online

Il Pentagono ha usato Anthropic per attaccare l’Iran. La start up era stata bandita dal Pentagono dopo l’offerta «sui limiti etici» di HegsethPer l’attacco all’Iran sarebbe stato usato il modello Claude di Anthropic, uno strumento usa nonostante il divieto del capo del Pentagono Pete...

Iran, Hegseth: "Non abbiamo avviato questa guerra ma con Trump la finiamo"“Per 47 anni il regime iraniano ha portato avanti una guerra unilaterale contro l’America, mai dichiarata apertamente ma con attacchi a Beirut, alle...

Hegseth: Non doveva essere una guerra leale e non lo è. Li colpiamo mentre sono a terraIl Segretario alla Difesa americano conferma che un sottomarino Usa ha affondato una nave da guerra iraniana. E' la prima volta dalla Seconda guerra mondiale ... dire.it

Turchia: Il bersaglio del missile iraniano era la base di Cipro. Sottomarino Usa affonda una nave di Teheran al largo dello Sri Lanka. Il Pentagono: Guerra potrebbe durare 8 ...Vasta ondata di attacchi in tutto l'Iran. Macron muove la portaerei nucleare De Gaule, Regno unito e Grecia mandano mezzi a protezione di Cipro. Esplosioni a Dubai e Doha ... ilgiornale.it

"L'America sta vincendo in modo decisivo, devastante e senza pietà, sotto il comando diretto del presidente Trump". Lo ha dichiarato il segretario alla Guerra, Pete Hegseth, in conferenza stampa al Pentagono. "Il Dipartimento della Guerra ha lanciato questa o facebook

Conferenza stampa al #Pentagono. #Hegseth “L’Iran stava costruendo potenti missili per poter ricattare sul suo programma nucleare”. Il segretario della difesa USA avverte “Chi uccide gli americani sarà braccato senza esitazione”. x.com