Sabato scorso a Roma, Matteo Renzi ha presentato ufficialmente le «primarie delle idee», un'iniziativa volta a raccogliere proposte per un nuovo contenitore riformista nel centrosinistra. Durante l'evento, Renzi ha annunciato di voler coinvolgere diverse figure politiche, arrivando a proporre un ruolo di garante per uno di loro. Nel frattempo, il sindaco di una grande città ha chiarito di rimanere fedele al suo passato di elettore del Partito Democratico, frenando eventuali aperture verso altre coalizioni.

Matteo Renzi ha lanciato sabato scorso a Roma il primo atto delle «primarie delle idee», una raccolta di proposte per un nuovo «contenitore riformista», la quarta gamba del centrosinistra. Il comitato di indirizzo sarà composto da Maria Elena Boschi, Benedetto della Vedova, Alberto de Toni, Maria Pia Garavaglia, Marianna Madia, Tommaso Nannicini, Raffaella Paita, Beppe Sala. Un ruolo da «garante» che è suonato come un prossimo approdo del sindaco verso la Casa Riformista che sta costruendo il leader di Iv. Poche settimane fa ha dichiarato di volere «un ruolo in politica al termine del mandato». Ma ieri Sala ha «approfittato della domanda» sul tema per precisare che «non è così.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Renzi lo arruola come garante, Sala frena: "Sono stato e resto un elettore del Pd"

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