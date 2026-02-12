Università Rimini in lieve calo ma tiene il bacino di studenti Il rettore | Cruciale avere più studentati

L’università di Rimini mantiene i numeri, anche se in lieve calo, e il rettore ribadisce quanto siano importanti più studentati. I campus romagnoli continuano a essere un punto forte per l’Ateneo di Bologna, con segnali positivi quasi ovunque. Mentre il numero totale di studenti resta stabile, l’ateneo cambia volto: diventa sempre più internazionale, ma perde appeal come meta principale per gli studenti italiani.

L'Ateneo nel suo complesso mantiene una sostanziale stabilità, cambiando però pelle: sempre più internazionale, sempre meno "meta" per gli studenti provenienti da fuori regione È questa la fotografia scattata dal rettore dell'Alma Mater Giovanni Molari durante la presentazione dei dati sulle immatricolazioni per l’anno accademico 20252026. Sebbene i numeri non siano ancora definitivi al centesimo – a causa degli scorrimenti legati al "semestre filtro" di Medicina nelle lauree affini – il quadro è ormai chiaro e molto vicino alla realtà. Partiamo proprio dalla Romagna, dove le sedi distaccate mostrano ottima salute.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Il rettore dell'Università di Rimini, Molari, sottolinea come l'acquisizione recente rappresenti un impegno tangibile nel rafforzare il futuro del Campus.

Riparte in Romagna Unijunior: conoscere per crescere — Italiano; Riparte in Romagna Unijunior, l'Università a misura di bambine e bambini; Roversi Monaco, l'università di un'epoca; Unijunior Romagna.

Università di Bologna: crescono gli studenti stranieri, Rimini in lieve calo per la rimodulazione dei corsiResta stabile il numero complessivo di nuovi iscritti all’Università di Bologna per l’anno accademico 2025-26: sono 26.818 le immatricolazioni tra lauree triennali, magistrali e a ciclo unico, in line ... altarimini.it

Università, calano gli iscritti a Rimini, crescono a Forlì, Cesena e RavennaBOLOGNA. Stabili le immatricolazioni all’Università di Bologna: i nuovi iscritti all’Alma mater in questo anno accademico sono 26.818, appena una ... corriereromagna.it

