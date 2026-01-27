Rimini incassa il tesoro in arrivo dai pernottamenti in crescita | dall' imposta di soggiorno 13,8 milioni

Rimini conclude il 2025 con risultati positivi nel settore turistico, registrando un aumento delle entrate derivanti dall’imposta di soggiorno, pari a circa 13,8 milioni di euro. I dati confermano le previsioni di bilancio e indicano una ripresa stabile, testimonianza di una stagione turistica in crescita e di una città che continua ad attrarre visitatori e investimenti nel settore.

Tempo di bilanci per la città di Rimini in chiave turistica. Il 2025 si chiude con un segno positivo per il turismo e a sorridere sono anche i dati relativi all'imposta di soggiorno, che confermano (con un lieve incremento positivo) quanto era stato previsto nelle previsioni di bilancio.

Il turismo e l’imposta di soggiorno. La applica solo un Comune su tre: “Potrebbe valere due milioni in più”

In Italia, solo un terzo dei comuni applica l’imposta di soggiorno.

Fondi dall'imposta di soggiorno per più forze dell'ordine, Magrini: "Dal governo non si è saputo più nulla"

L'articolo approfondisce la richiesta del Comune di Rimini di destinare i fondi dell'imposta di soggiorno alle forze dell'ordine, con particolare attenzione alla proposta avanzata durante il Meeting.

Tassa di soggiorno, tesoro da non sprecareLa tassa di soggiorno 2025 porterà nelle casse comunali di Cattolica circa 2 milioni e 250mila euro ed ora gli operatori turistici battono cassa chiedendo all’amministrazione comunale che gran parte ... ilrestodelcarlino.it

