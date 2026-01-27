Rimini incassa il tesoro in arrivo dai pernottamenti in crescita | dall' imposta di soggiorno 13,8 milioni

Rimini conclude il 2025 con risultati positivi nel settore turistico, registrando un aumento delle entrate derivanti dall’imposta di soggiorno, pari a circa 13,8 milioni di euro. I dati confermano le previsioni di bilancio e indicano una ripresa stabile, testimonianza di una stagione turistica in crescita e di una città che continua ad attrarre visitatori e investimenti nel settore.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.