Rende polemica su Roges | 227mila euro per strade in manutenzione

A Rende, la discussione sulla gestione dei fondi destinati al quartiere Roges si è accesa dopo che i consiglieri di minoranza hanno sollevato dubbi sulla natura degli interventi previsti. Per un importo di circa 227mila euro, sono stati annunciati lavori di manutenzione delle strade, ma alcuni esponenti politici hanno messo in discussione se si tratti effettivamente di un intervento di rilancio territoriale o di semplici interventi di ordinaria manutenzione.

I consiglieri di minoranza di Rende hanno messo in discussione la reale portata degli interventi previsti per il quartiere Roges, contestando la presentazione di semplici lavori di manutenzione stradale come un piano di rilancio territoriale. Al centro della polemica ci sono i 227 mila euro stanziati per il ripristino del manto carrabile, una cifra che secondo le opposizioni viene utilizzata per alimentare una narrazione politica distante dalla realtà tecnica e logistica del settore. La questione si è accesa dopo l’annuncio formulato dal consigliere comunale Tenuta, il quale ha presentato l’impiego di 227 mila euro come una risorsa destinata al rilancio di Roges attraverso il miglioramento delle strade.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rende, polemica su Roges: 227mila euro per strade in manutenzione Manutenzione strade, un accordo quadro da 650mila euroUn accordo quadro da 650mila euro per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade di Latina, in attesa che venga emesso il mutuo da 10... Dalla regione Umbria 18 milioni di euro per la manutenzione delle strade provincialiLe risorse consentiranno la programmazione triennale dei lavori sulle infrastrutture di Perugia e Terni e saranno ripartiti sulla base della quota...