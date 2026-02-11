Mascali nuovi defibrillatori nelle scuole | più sicurezza per studenti e personale

Da dayitalianews.com 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Mascali sono stati consegnati due defibrillatori all’Istituto Comprensivo di piazza Dante. Un passo importante per aumentare la sicurezza di studenti e insegnanti, che ora potranno contare su strumenti salvavita più vicini.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Consegnati due Dae all’Istituto Comprensivo di piazza Dante. Un passo concreto verso una scuola più sicura. A Mascali sono stati ufficialmente consegnati due nuovi defibrillatori semiautomatici (Dae) destinati all’Istituto Comprensivo di piazza Dante. I dispositivi salvavita, fondamentali per intervenire tempestivamente in caso di arresto cardiaco, sono stati installati nei plessi di Carrabba e Nunziata, rafforzando così la rete di sicurezza a tutela di studenti, docenti e personale scolastico. Il progetto “Salva un cuore anche tu”. La donazione è frutto dell’impegno della Misericordia di Mascali, che ha partecipato all’avviso sulla Democrazia Partecipata promosso dal Comune. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

mascali nuovi defibrillatori nelle scuole pi249 sicurezza per studenti e personale

© Dayitalianews.com - Mascali, nuovi defibrillatori nelle scuole: più sicurezza per studenti e personale

Approfondimenti su Mascali Scuola

Metal detector nelle scuole, Valditara annuncia circolare con Piantedosi: “Non è repressione ma sicurezza per studenti e personale”

Il Ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ha annunciato l'adozione di una circolare che prevede l'uso di metal detector mobili nelle scuole.

Sicurezza nelle scuole, riunione in prefettura: "Prevenzione e controlli per tutelare gli studenti"

La prefettura di Livorno ha convocato ieri pomeriggio un incontro con le autorità locali per discutere di sicurezza nelle scuole.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Mascali Scuola

Argomenti discussi: Consegnati due defibrillatori all'Istituto Comprensivo di Mascali; Scuole cardioprot­ette: defibrilla­tori a Carrabba e Nunziata; Mascali: i plessi di Carrabba e di Nunziata dotati di defibrillatori grazie al progetto Salva un Cuore anche tu.

mascali nuovi defibrillatori nelleMascali: i plessi di Carrabba e di Nunziata dotati di defibrillatori grazie al progetto Salva un Cuore anche tuGrazie al progetto di Democrazia Partecipata Salva un Cuore anche tu e al contributo dell’Amministrazione comunale, i plessi di Carrabba e di Nunziata sono stati dotati di due defibrillatori, import ... gazzettinonline.it

mascali nuovi defibrillatori nelleVolpiano cardioprotetta, due nuovi defibrillatori in città e una rete di volontari pronti a intervenire nei momenti decisiviIl progetto Cardio Cuore unisce farmacia, cittadini e Croce Bianca per rafforzare la sicurezza sanitaria sul territorio ... giornalelavoce.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.