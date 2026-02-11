Mascali nuovi defibrillatori nelle scuole | più sicurezza per studenti e personale

A Mascali sono stati consegnati due defibrillatori all’Istituto Comprensivo di piazza Dante. Un passo importante per aumentare la sicurezza di studenti e insegnanti, che ora potranno contare su strumenti salvavita più vicini.

