Contratto integrativo di istituto e lavoro a distanza dopo il CCNL Istruzione e Ricerca 2022-2024 | profili giuridici relazioni sindacali e potere organizzativo del dirigente scolastico

Il contratto integrativo di istituto e il lavoro a distanza, alla luce del CCNL Istruzione e Ricerca 2022-2024, rappresentano strumenti fondamentali per definire i profili giuridici e le relazioni sindacali nel settore. Questo aggiornamento normativa ha ampliato le competenze del confronto negoziale e rafforzato il ruolo del dirigente scolastico nell’organizzazione del lavoro, contribuendo a un quadro più chiaro e strutturato delle modalità operative e delle relazioni istituzionali.

La sottoscrizione del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca 2022-2024 ha inciso in modo significativo sull'assetto delle relazioni sindacali di istituto, ampliando e precisando le materie demandate alla contrattazione integrativa e al confronto. Tra le innovazioni di maggiore rilievo si colloca la disciplina del lavoro agile e del lavoro da remoto per il personale ATA, che per la prima volta entra in modo strutturato nel perimetro della contrattazione decentrata.

UIL Scuola Marche: "Soddisfazione per la firma del nuovo CCNL Istruzione e Ricerca 2022–2024"

D'Aprile (UIL Scuola): "Il CCNL 2022-24 è un contratto ponte per accelerare il rinnovo 2025-2027. Aumenti da gennaio, relazioni sindacali più inclusive"

