Contrattazione integrativa Aran | il terminale associativo partecipa solo se formalmente accreditato

Il dirigente del terminale di tipo associativo può partecipare alle trattative di contrattazione integrativa solo se è formalmente accreditato. L’Aran ha precisato che il suo coinvolgimento non avviene automaticamente, richiedendo una procedura di accredito specifica. La norma si applica ai terminali di tipo associativo, escludendo la partecipazione automatica del rappresentante. La questione riguarda l’accesso alle trattative di contrattazione integrativa.

Il dirigente del terminale di tipo associativo non partecipa automaticamente alle trattative di contrattazione integrativa. È il chiarimento fornito dall'Aran in un orientamento pubblicato il 3 marzo, con riferimento all'articolo 3 del CCNQ del 4 dicembre 2017.

