Pizza solidale per i diritti degli animali presente anche Vincenzo De Luca | Sí a un pronto soccorso veterinario

Ieri sera, nel centro cittadino, si è svolta una serata di solidarietà con una pizza promossa dal gruppo Prossima Salerno presso il locale Granammare, situato sul lungomare. L’evento ha visto un grande afflusso di persone, con numerosi partecipanti che hanno condiviso l’obiettivo di sostenere i diritti degli animali. Tra i presenti anche un rappresentante politico locale, che ha espresso sostegno alla richiesta di un pronto soccorso veterinario.

Boom di presenze, ieri sera, presso Granammare, sul cuore del lungomare cittadino, in occasione della “pizza solidale” promossa dal gruppo Prossima Salerno. L’iniziativa, dedicata alla tutela dei diritti degli animali, ha registrato una significativa partecipazione di cittadini, volontari e.🔗 Leggi su Salernotoday.it Il pronto soccorso degli animali. Oltre 5mila “pazienti” in un annoUno degli ultimi animali arrivati, all’inizio di dicembre, è stata una volpe rimasta incastrata tra le sbarre di una recinzione. Pronto Soccorso veterinario h24 a Foggia: perché il progetto non si può realizzare (per ora)“La tutela degli animali è un dovere civile, ma la buona amministrazione ci impone di non vendere sogni che, allo stato attuale, non hanno gambe per...