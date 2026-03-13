Burberry’s lancia una collezione speciale per la regina Elisabetta in occasione del suo centenario

Burberry ha presentato una collezione speciale dedicata alla regina Elisabetta in occasione del suo centenario. La scelta di creare questa linea fa parte delle iniziative promosse dal marchio per celebrare il ricordo della sovrana. La collezione include capi e accessori che richiamano simboli e colori legati alla monarchia britannica. La presentazione è avvenuta in un evento riservato a stampa e invitati.

La regina Elisabetta, anche dopo la sua scomparsa, continua ad influenzare la Gran Bretagna anche nel settore della moda. Per celebrare il centenario della sua nascita, Burberry’s ha lanciato una collezione in edizione limitata composta da quattro pezzi: un trench, una spilla con un cane corgi, una sciarpa in cashmere e una di seta. Per portare a termine l’operazione di marketing, la casa di moda ha collaborato con il Royal Collection trust, per creare una serie di vestiti ispirati al tartan Old Stewart, un motivo scozzese che piaceva tanto alla sovrana del Regno Unito. Non a caso, nel 1955, la regina concesse al marchio britannico il prestigioso Royal warrant, ossia il titolo di fornitore ufficiale della famiglia reale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Burberry’s lancia una collezione speciale per la regina Elisabetta in occasione del suo centenario Articoli correlati Torna "Messer Tulipano" dal 28 marzo al 26 aprile a Pralormo con un tulipano speciale dedicato alla Regina ElisabettaScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Torna a Pralormo... MotoGP, Ducati celebra il centenario con una nuova livrea speciale sulla GP26Madonna di Campiglio ha fatto da cornice per il quarto anno di fila a “Campioni in Pista”, presentazione del Ducati Lenovo Team in vista del Mondiale...