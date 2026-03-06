Il corgi il cane preferito della Regina Elisabetta è in pericolo nel Regno Unito

Un cane di razza corgi, noto come il preferito della Regina Elisabetta, si trova ora in una situazione di pericolo nel Regno Unito. La figura della sovrana, spesso ritratta con i suoi cani al fianco, si lega indissolubilmente a questa razza. La notizia riguarda la condizione di un singolo esemplare di corgi, senza ulteriori dettagli sui motivi.

L'immagine della Regina Elisabetta circondata dai suoi inseparabili corgi è una delle più iconiche della monarchia britannica. Per decenni quei piccoli cani dalle zampe corte hanno accompagnato la sovrana in apparizioni pubbliche, fotografie ufficiali e momenti di vita privata. Sono diventati quasi un simbolo della Corona. Oggi, tutto ciò rischia di essere relegato al passato perché il Parlamento britannico sta valutando una normativa sul benessere animale che potrebbe avere conseguenze proprio su alcune delle razze canine più celebri, tra cui i corgi. Una nuova legge sul benessere dei cani La proposta legislativa nasce con l'obiettivo di limitare l'allevamento di cani con caratteristiche fisiche considerate dannose per la loro salute.

Andrea e Sarah Ferguson hanno dovuto lasciare il Royal Lodge. E i corgi della regina Elisabetta a loro affidati? Il fratello di re Carlo e l'ex duchessa avevano ricevuto il compito di prendersi cura degli amati cani della compianta sovrana dopo la sua morte.

