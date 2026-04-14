La Regione Lombardia ha annunciato i premi per le eccellenze dell’enogastronomia. Tra i riconoscimenti spicca quello a Maurizio Zanella, fondatore di Ca’ del Bosco, azienda nota per la produzione di Franciacorta. La premiazione si inserisce nel quadro delle iniziative della regione per valorizzare le eccellenze del settore. La cerimonia si terrà nelle prossime settimane e coinvolgerà altri protagonisti del panorama enogastronomico locale.

Maurizio Zanella, fondatore di Ca’ del Bosco, tra le più celebri e storiche espressioni del Franciacorta. Ma anche Bruna Gritti Cerea, moglie di quel (Da) Vittorio che ha creato l’epopea bergamasca del brand di alta cucina con il ristorante tristellato a Brusaporto e una serie di locali fine dining in mezza Italia col marchio Dav, e Iginio Massari, iconico pasticcere bresciano conosciuto in tutta Italia e non solo. Questi gli ambasciatori dell’enogastronomia lombarda premiati ieri dalla Regione al Vinitaly, in una cerimonia cui hanno partecipato, oltre ai tre assessori regionali Alessandro Beduschi (Agricoltura), Debora Massari (Turismo) e Francesca Caruso (Cultura), anche il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida e quello al Turismo, Gianmarco Mazzi.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Regione Lombardia. Premi alle eccellenze dell’enogastronomia

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