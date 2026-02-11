Lavori a Bagnoli via a campagna informativa nelle scuole | Anche un concorso di idee

Il commissariato di governo per il Sin Bagnoli-Coroglio ha avviato una campagna informativa nelle scuole di Bagnoli. L’obiettivo è spiegare ai giovani cosa cambierà con i lavori in corso e coinvolgere anche i ragazzi in un concorso di idee. L’iniziativa mira a rendere più chiara la trasformazione dell’area e a stimolare la partecipazione della comunità scolastica.

Tempo di lettura: 2 minuti Lavori a Bagnoli, parte la campagna informativa del commissariato di governo per il Sin Bagnoli-Coroglio, nelle scuole della Decima Municipalità. Annunciato un concorso di idee per i murales in via Coroglio, una community digitale aperta ai più giovani e una collaborazione con le scuole del territorio. " Noi, pronti ad ascoltare" sottolinea il subcommissario Dino Falconio. "Necessaria la collaborazione dei più giovani" auspica l'assessore all'Istruzione Maura Striano. Il commissariato di governo per l'area di interesse nazionale Bagnoli-Coroglio incontra negli spazi della Porta del Parco le scuole del territorio e inaugura un percorso di ascolto e condivisione dei progetti e dei lavori in corso per la bonifica, la riqualificazione e le attività preparatorie per l'America's Cup 2027.

