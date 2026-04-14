Reggio Emilia | bonus subisce furti e scippi ecco come

A Reggio Emilia, il Comune ha predisposto un fondo di 15mila euro destinato a supportare i residenti che nel 2026 sono stati vittime di furti, scippi o borseggi. La misura mira a offrire un aiuto economico diretto alle persone che hanno subito danni materiali a causa di questi eventi, che si sono verificati nel territorio comunale. La somma viene distribuita per coprire le perdite subite dai cittadini coinvolti.

Il Comune di Reggio Emilia ha stanziato un fondo da 15mila euro per offrire un sostegno economico diretto ai residenti che hanno subito danni materiali a causa di furti, scippi o borseggi avvenuti nel corso del 2026. Il provvedimento mira a coprire fino al 70% delle spese sostenute, con un tetto massimo di 250 euro per ogni singolo episodio di reato predatorio. La misura si rivolge specificamente a chi ha dovuto affrontare i costi derivanti da episodi di microcriminalità, inclusi i danni alle serrature, la rottura dei vetri di abitazioni o di autoveicoli e le perdite legate a scippi e borseggi. Per accedere alla risorsa, è necessario essere residenti nel territorio comunale e presentare una richiesta completa, corredata dalla denuncia ufficiale e dalla documentazione che attesti l’entità dei costi sostenuti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio Emilia: bonus subisce furti e scippi, ecco come Scippi, furti e auto vandalizzate. Allarme sicurezza a Torrino-MezzocamminoNelle ultime settimane sembrano essersi moltiplicati gli episodi, inclusa una rapina a danno di una mamma che aveva appena lasciato la figlia a... Leggi anche: Roma, i residenti del Quarticciolo esasperati da scippi, furti e spaccio nel quartiere