Scippi furti e auto vandalizzate Allarme sicurezza a Torrino-Mezzocammino

Il quartiere di Torrino-Mezzocammino sta vivendo un aumento di episodi criminali. Negli ultimi giorni, residenti segnalano scippi, furti e auto vandalizzate. Le chat di WhatsApp e i gruppi Facebook sono pieni di messaggi che avvisano di tentativi di furto e di veicoli saccheggiati. La situazione preoccupa e mette in allarme la comunità locale, che chiede interventi rapidi e più controlli dalle forze dell’ordine.

Nelle ultime settimane sembrano essersi moltiplicati gli episodi, inclusa una rapina a danno di una mamma che aveva appena lasciato la figlia a scuola Ondata di criminalità nel quartiere di Torrino-Mezzocammino, nel IX municipio. Da alcune settimane, tra la fine del 2025 e gli inizi del 2026, sulle chat WhatsApp e nei gruppi Facebook si moltiplicano le segnalazioni di furti nelle auto, veicoli cannibalizzati e tentativi di furto. Una problematica sollevata pubblicamente da Alessandro Alocci, ex militante di Azione e attivista civico del territorio. Sono stati diversi, infatti, gli episodi di automobili danneggiate per rubare oggetti all'interno, o addirittura “cannibalizzate”.🔗 Leggi su Romatoday.it

Torrino Mezzocammino



Torrino Mezzocammino

