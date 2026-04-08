Reggio Calabria | Lamberti sfida i partiti per sconfiggere il sistema

A Reggio Calabria, Luigi Tuccio ha presentato ufficialmente il Polo Civico Cultura e Legalità in vista delle prossime elezioni comunali. Nella conferenza, ha annunciato il supporto alla candidatura di Eduardo Lamberti Castronuovo, definendolo come figura capace di rappresentare un’alternativa alla gestione politica tradizionale della città. La presentazione si è concentrata sulla volontà di sfidare il sistema partitico locale.

Luigi Tuccio ha delineato l’identità politica del Polo Civico Cultura e Legalità in vista delle prossime elezioni comunali di Reggio Calabria, sostenendo la candidatura di Eduardo Lamberti Castronuovo come alternativa alla gestione partitica della città. L’iniziativa nasce per contrastare un sistema che ha ridotto il confronto amministrativo a una serie di battaglie personali e scontri tra fazioni. Secondo Tuccio, l’obiettivo è sottrarre il dibattito pubblico alle logiche della partitocrazia, che nel tempo ha limitato lo spazio per una discussione seria sulla gestione urbana. Il progetto si pone l’obiettivo di superare le dinamiche di potere consolidate, rifiutando di essere un semplice strumento per raggiungere un accordo di ballottaggio o un contenitore per candidati in cerca di una collocazione politica. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Reggio Calabria: Lamberti sfida i partiti per sconfiggere il sistema Comunali, Lamberti Castronuovo ufficializza la sua candidatura a sindaco di Reggio CalabriaIl candidato civico punta su trasparenza, sviluppo e partecipazione per riportare normalità in città, sfidando centrosinistra, centrodestra e liste... Reggio Calabria: centrosinistra sfida ‘ndrangheta con dirittiReggio Calabria al bivio: il centrosinistra punta su diritti, legalità e sfida alla ‘ndrangheta Il centrosinistra di Reggio Calabria ha presentato il... Temi più discussi: Comunali, Lamberti Castronuovo ufficializza la sua candidatura a sindaco di Reggio Calabria; La sfida di Cannizzaro; Meritocrazia a Reggio, sia questa la vera sfida per il prossimo sindaco; Eduardo Lamberti: Detesto la mediocrità, Reggio deve aspirare all’eccellenza. Elezioni Reggio Calabria, il Polo Civico di Lamberti si rivela: i motivi di una candidatura contro la mediocritàLe recenti dichiarazioni che riguardano possibili scenari di ballottaggio stanno alimentando interpretazioni che rischiano di oscurare il punto centrale di questa competizione elettorale. Ed è bene c ... strettoweb.com Meritocrazia a Reggio, sia questa la vera sfida per il prossimo sindacoMeritocrazia, che sia il faro del prossimo sindaco! Perchè i reggini auspicano un’amministrazione composta dai ‘migliori’ ... citynow.it A Vibo Valentia, Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Benevento, Milano, Rovigo e Viterbo, poliziotti stanno eseguendo misure cautelari disposte a carico di 54 persone responsabili a vario titolo, di ass. di stampo mafioso, traffico di droga, tentato omicidio e x.com Blitz coordinato dalla Direzione distrettuale antimafia a Vibo Valentia, Catanzaro, Reggio Calabria, Cosenza, Benevento, Milano, Rovigo e Viterbo - facebook.com facebook