Reddito di cittadinanza ' omettendo' un precedente di camorra scatta la condanna definitiva
La Corte di Cassazione ha emesso una sentenza definitiva riguardo a un uomo di 52 anni di Villa Literno, condannandolo per aver ottenuto il reddito di cittadinanza senza dichiarare un precedente collegato alla camorra. La vicenda giudiziaria si conclude con questa decisione, che chiude un iter iniziato con un procedimento penale e culminato con la condanna definitiva.
Si chiude definitivamente davanti alla Corte di Cassazione la vicenda giudiziaria che vede protagonista un 52enne di Villa Literno. I giudici della settima sezione penale hanno dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli, rendendo così.🔗 Leggi su Casertanews.it
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