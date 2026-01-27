Estorsioni rapine e armi | scatta il carcere dopo la condanna definitiva

La notizia riguarda l’arresto di un uomo di 46 anni, eseguito dai Carabinieri di Gricignano di Aversa. Dopo una condanna definitiva, è stato portato in carcere per reati di estorsione, rapina e armi. L’intervento si inserisce in un’azione di contrasto alle attività criminali, rafforzando la sicurezza sul territorio e il rispetto della legge.

Ordine di carcerazione eseguito nella mattinata di ieri, 26 gennaio 2026, dai Carabinieri della Stazione di Gricignano di Aversa, che hanno tratto in arresto un 46enne, già noto alle forze dell’ordine, in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la.🔗 Leggi su Casertanews.it

Approfondimenti su Gricignano di Aversa

Un uomo di 40 anni, condannato a 3 anni e mezzo per estorsioni e rapine ai danni dei genitori per ottenere denaro da destinare alla droga, è stato arrestato e successivamente messo agli arresti domiciliari.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Gricignano di Aversa

Argomenti discussi: Carabina in auto, denunciato per omessa custodia; La latitanza di Antonio Aloia, Tonino 'o Cinese: l'omicidio, le estorsioni, il filo tra Acerra e l'Irpinia; Estorsione in videochiamata all'asilo ad Acerra, tra i fermati il latitante che dormiva con la pistola.

Rapina, armi ed estorsione: camorrista 46enne finisce in carcereCARINARO – I Carabinieri della stazione di Gricignano di Aversa hanno eseguito ieri mattina, 26 gennaio, un ordine di carcerazione nei confronti di un uomo di 46 anni, già con precedenti penali. L’uom ... casertace.net

Estorsione e rapina tra Carinaro e Gricignano: in carcere 46enneIl provvedimento – Nella mattinata, i carabinieri della stazione di Gricignano di Aversa hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dalla Procura ... pupia.tv

Furti, rapine, estorsioni e spaccio di droga crescono tra i giovani nel distretto di Brescia, Bergamo, Cremona e Mantova. I dati del tribunale minorile evidenziano un’escalation preoccupante. - facebook.com facebook

Negli ultimi anni, in provincia di Bergamo, i reati commessi da minori sono triplicati. Dall’anno giudiziario 2022-2023 al 2024-2025 le rapine sono aumentate da 84 a 207, le estorsioni da 25 a 67, le volenze sessuali da 35 a 90, lo spaccio di droga da 53 a 143 x.com