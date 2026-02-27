Percepisce il reddito di cittadinanza ma ha un tesoro in contanti in un borsone | scatta il sequestro

A Castel Fiorentino, un uomo percepiva il reddito di cittadinanza mentre nascondeva in un borsone un ingente quantitativo di denaro contante. La polizia ha scoperto il tesoro e ha proceduto con il sequestro. L’operazione ha portato al ritiro del denaro e alla verifica della posizione dell’uomo. La scoperta ha portato all’intervento delle forze dell’ordine.

CASTELFIORENTINO – Un tesoro in contanti nascosto in un borsone, mentre lo Stato gli pagava il reddito di cittadinanza. La Guardia di finanza di Firenze ha messo a segno un importante colpo contro il patrimonio della criminalità organizzata, eseguendo a Castelfiorentino un sequestro preventivo di oltre 140mila euro nei confronti di un uomo accusato di far parte di un colossale traffico di cocaina. L’operazione, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia (Dda) fiorentina, affonda le radici in una complessa indagine che tra dicembre e gennaio scorsi ha già portato all’arresto di 10 persone. Al centro del mirino dei militari del Gico e dello Scico ci sono due nuove e potenti consorterie albanesi, capaci di muovere ingenti quantitativi di droga tra la Lombardia e la Toscana, con basi logistiche solide nelle province di Firenze e Siena. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Percepisce il reddito di cittadinanza ma ha un tesoro in contanti in un borsone: scatta il sequestro Seveso, falso cieco con il reddito di cittadinanza e un tesoretto in banca: bocciato il ricorso contro il sequestro di 30mila euroSeveso (Monza Brianza) – Si opponeva al prelievo di 30mila euro sequestrati "per sproporzione" rispetto ai presunti guadagni leciti, sostenendo che... Leggi anche: Droga, fucili e contanti. Scatta il sequestro . Due uomini in manette Altri contenuti e aggiornamenti legati alla news. Temi più discussi: Detrazioni figli a carico: quali sono le novità per il 2026; Supporto Formazione e Lavoro: come funziona l’assegno Inps da 500 euro e chi può ottenerlo; Taglio IRPEF e pensioni: da marzo cambiano le trattenute; Foggia, evasione con criptovalute mentre percepisce il reddito di cittadinanza: maxi confisca. Pensioni di reversibilità, come funzionano i tagli su reddito e assegniPensione di reversibilità 2026: nuovi limiti di reddito e tagliNel 2026 la pensione di reversibilità entra in una nuova fase regolatoria, con effetti ... assodigitale.it L’onnicomprensività del reddito professionale: per evitare soprese, urgono istruzioniIl D. Lgs. n. 192/2024 ha introdotto nel reddito di lavoro autonomo il principio di onnicomprensività, attraendo a tassazione tutte le somme e i valori percepiti in relazione all'attività. La portat ... commercialistatelematico.com L’88,2% degli occupati italiani considera un diritto universale avere più tempo per sé stessi e il benessere personale. Il 55,1% non vede la carriera come priorità vitale e il 64,7% lo percepisce solo come fonte di reddito. Questi alcuni dati dal 9° Rapporto Censi - facebook.com facebook