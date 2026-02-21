L’ex caserma verso il recupero Al via i lavori

L’ex caserma “Serafino Gnutti” a Corte San Bartolomeo dei Somaschi sta per essere riqualificata. I lavori di recupero sono partiti, trasformando l’edificio storico e l’ex chiesa sconsacrata in un nuovo spazio pubblico. La ristrutturazione rispetta la memoria della zona, dedicando attenzione anche alla presenza dei Padri Somaschi, che si insediarono nel 1621. La riqualificazione coinvolge anche il ripristino degli ambienti interni e la valorizzazione del patrimonio culturale locale.

Da Caserma “Serafino Gnutti2 a Corte San Bartolomeo dei Somaschi, in omaggio sia all’ex Chiesa sconsacrata che fa parte della struttura rigenerata, sia ai Padri Somaschi che si insediarono nel 1621 per oltre un secolo. Sarà questo il futuro della caserma tra via Crispi e via Moretto, secondo il Gruppo Deldossi, che durante l’evento “Sharing our projects“, in un momento di confronto tra imprenditori su idee e interventi in corso, ha presentato il progetto della committente Nibofin, con il coordinamento tecnico del Gruppo Deldossi. "Non si tratta di una semplice operazione immobiliare, ma di un progetto di rigenerazione urbana - afferma Massimo Angelo Deldossi, amministratore unico del Gruppo Deldossi -.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

