bastione di san giorgio affidati i lavori di recupero

Sono stati assegnati i lavori di restauro del Bastione di San Giorgio, che diventerà una nuova entrata al Parco della Cittadella. L'intervento prevede anche la creazione di una sala polivalente all’interno della struttura. Le opere di recupero si concentrano sulla messa in sicurezza e sulla valorizzazione del sito storico. I lavori sono stati affidati a un’impresa specializzata e dovrebbero durare diversi mesi.

Sono stati affidati i lavori di restauro e recupero del Bastione di San Giorgio, che diventerà una nuova porta di accesso al futuro Parco della Cittadella e ospiterà una sala polivalente. Ad annunciarlo è il sindaco di Pisa, Michele Conti, che ha spiegato come, oltre al recupero del Bastione, sarà restaurato anche il tratto adiacente delle mura urbane. L’intervento, dal valore complessivo di 622 mila euro, è finanziato per 322 mila euro con risorse del bilancio comunale e per la parte restante dalla Regione Toscana attraverso il bando "Interventi di sostegno per le città murate e le fortificazioni della Toscana". I lavori prenderanno il via nelle prossime settimane e si concluderanno, ha spiegato il sindaco di Pisa Michele Conti, entro la fine del 2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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