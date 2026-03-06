Calcio femminile Italia a caccia di rivincite a Vicenza contro la Danimarca nelle qualificazioni ai Mondiali 2027

Sabato sera l’Italia di calcio femminile affronta in trasferta la Danimarca nelle qualificazioni ai Mondiali 2027. La partita si gioca a Vicenza e rappresenta un momento importante nel percorso della nazionale femminile in questa fase di qualificazione. La sfida si inserisce in un contesto in cui le azioni di gioco e le formazioni scelte avranno un ruolo determinante.

Sabato sera il cammino dell'Italia di calcio femminile nelle qualificazioni ai Mondiali del 2027 entra già in una fase delicata. Al "Romeo Menti" di Vicenza (ore 18:15) le azzurre affrontano la Danimarca nella seconda giornata della fase a gironi, con l'obiettivo di conquistare i primi punti e rimettersi subito in corsa verso la rassegna iridata che si disputerà in Brasile. La Nazionale guidata da Andrea Soncin arriva alla sfida dopo la sconfitta per 1-0 contro la Svezia nella gara d'esordio disputata a Reggio Calabria. Un risultato che ha lasciato rammarico per quanto visto in campo: le ragazze nostrane hanno pagato soprattutto una certa sterilità offensiva, che ha impedito di rimontare lo svantaggio maturato nel primo tempo.