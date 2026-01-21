WWE su Netflix in Italia dal 1° aprile 2026 | RAW SmackDown NXT e WrestleMania in diretta

A partire dal 1° aprile 2026, WWE arriverà su Netflix Italia, offrendo agli appassionati accesso a RAW, SmackDown, NXT e WrestleMania in diretta. Questa novità permette di seguire gli eventi più importanti del wrestling in un’unica piattaforma, semplificando la fruizione e ampliando le possibilità di intrattenimento per il pubblico italiano. La collaborazione rappresenta un nuovo punto di riferimento per gli appassionati di wrestling nel nostro paese.

La WWE cambia casa anche per il pubblico italiano. Dal 1° aprile 2026, la programmazione del colosso del wrestling sbarca su Netflix Italia con un pacchetto che punta dritto al cuore degli appassionati: dirette, grandi eventi e una fruizione finalmente “tutto in uno”. Un’operazione che consolida l’espansione della partnership globale tra WWE e Netflix e che, per l’Italia, segna un passaggio netto nella distribuzione. Cosa arriva su Netflix dal 1° aprile. L’offerta annunciata prevede gli show settimanali RAW, SmackDown e NXT disponibili in diretta su Netflix. Insieme, anche l’intero calendario dei Premium Live Event: i grandi appuntamenti che da anni fanno da perno alla narrazione WWE, inclusa WrestleMania.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

WWE su Netflix dal 1 aprile, la credibilità di Spazio Wrestling

La WWE sbarcherà su Netflix ad aprile

