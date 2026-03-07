Migranti medici ribelli anti-Cpr e i falsi certificati Un medico | Sono anarchica e antifascista

Un medico, definendosi anarchica e antifascista, ha rilasciato 34 certificazioni di non idoneità sanitaria per il trattenimento in un Cpr. Le certificazioni sono state analizzate dagli investigatori della squadra mobile di Ravenna, che hanno messo in discussione la loro validità. La vicenda riguarda i certificati rilasciati da un medico che si è opposta alle pratiche di trattenimento dei migranti nel centro.

Non convincono le 34 certificazioni di non idoneità sanitaria al trattenimento in un Cpr analizzate dagli investigatori della squadra mobile di Ravenna. Sono al centro dell’inchiesta sugli otto medici del reparto di malattie infettive del Santa Maria delle Croci, incrociate con le chat contenute nei telefoni sequestrati. Il tutto sembrerebbe mostrare una vera e propria rete. Tra il 10 settembre 2025 e il 16 gennaio 2026 nessun migrante che è stato sottoposto ai controlli presso il reparto è stato ritenuto idoneo al Centro di permanenza per il rimpatrio. Ricordiamo che, stando ai numeri, di 44 migranti che sono stati ritenuti inidonei, 20 hanno ricevuto nuove contestazioni e 10 hanno commesso nuovi reati. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Tra settembre e gennaio nessun migrante idoneo al Cpr. Un medico: "Sono anarchica e antifascista"

Certificati anti Cpr . Il Pd difende i medici. La Lega: è sabotaggio

