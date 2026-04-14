Ravenna 29enne ucciso con una coltellata Vicino al corpo un uomo ferito

Nella notte a Ravenna, un uomo di 29 anni di origine senegalese è stato trovato senza vita con una ferita da arma da taglio al collo in zona Darsena. Accanto al suo corpo si trovava un uomo ferito, le cui condizioni non sono state precisate. La polizia è intervenuta sul posto per avviare le indagini e raccogliere elementi utili a chiarire quanto accaduto.