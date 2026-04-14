Ravenna 29enne ucciso con una coltellata Vicino al corpo un uomo ferito
Nella notte a Ravenna, un uomo di 29 anni di origine senegalese è stato trovato senza vita con una ferita da arma da taglio al collo in zona Darsena. Accanto al suo corpo si trovava un uomo ferito, le cui condizioni non sono state precisate. La polizia è intervenuta sul posto per avviare le indagini e raccogliere elementi utili a chiarire quanto accaduto.
(Adnkronos) – Nella notte, un 29enne di origine senegalese è stato trovato ucciso con ferita da arma da taglio al collo in zona Darsena a Ravenna. Non distante è stato trovato ferito un 36enne del Mali, che è stato portato in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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