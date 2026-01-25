Clochard ferito al fianco con una coltellata in centro a Napoli | portato in ospedale

Nella notte a Napoli, un uomo di 36 anni è stato ferito al fianco da una coltellata in piazza Carità. La vittima, un senza fissa dimora, è stata soccorsa e trasportata all'ospedale Pellegrini per le cure del caso. Indagini sono in corso per chiarire le dinamiche dell'accaduto.

La violenza sarebbe avvenuta questa notte in piazza Carità: l'uomo, 36 anni, è stato medicato all'ospedale Pellegrini. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Un uomo senza dimora di 36 anni, di origine peruviana, è rimasto ferito al fianco durante un episodio di violenza. Un clochard 36enne peruviano è rimasto ferito da un fendente al fianco sferrato da uno sconosciuto. Sarebbe accaduto in piazza Salvo D'Acquisto, in centro a Napoli probabilmente durante un tentativo di rapina.

