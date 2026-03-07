Caso della famiglia nel bosco Meloni critica le decisioni del Tribunale dei Minorenni | Ulteriore trauma per i bambini

Il Tribunale dei Minorenni ha preso una decisione riguardo alla famiglia che si trova nel bosco, suscitando le critiche della presidente del Consiglio. La leader politica ha definito la scelta come un ulteriore trauma per i bambini coinvolti. La vicenda ha attirato l’attenzione del pubblico e si inserisce nel dibattito pubblico in corso. La questione rimane al centro delle discussioni nazionali.

La vicenda della cosiddetta “famiglia nel bosco” continua a far discutere e arriva anche al centro del dibattito politico nazionale. A intervenire è stata la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che sui social ha commentato con toni duri le decisioni assunte dal Tribunale per i Minorenni dell’Aquila nel caso della famiglia Trevallion. “Le ultime notizie che riguardano la famiglia Trevallion, la ‘famiglia nel bosco’, mi lasciano senza parole”, ha scritto la premier. Il riferimento è alla scelta del tribunale di affidare ai servizi sociali i tre bambini che vivevano con i genitori immersi nella natura, collocandoli in una casa-famiglia. Per Meloni si tratta di una decisione che rischia di aggravare la situazione emotiva dei bambini. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

Meloni attacca i giudici sulla famiglia nel bosco: “Decisioni ideologiche, l’allontanamento della mamma un trauma pesantissimo per i bimbi”Roma, 6 marzo – “Le notizie che riguardano i Trevallion mi lasciano senza parole".

Famiglia nel bosco, Garante per infanzia e adolescenza: "Assurda richiesta di allontanare madre dai bambini, sarebbe ulteriore trauma"Sul caso della famiglia nel bosco di Palmoli, si è pronunciata anche la Garante per l'infanzia e l'adolescenza, Marina Terragni: "Assistenti sociali...

