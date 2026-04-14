Rapinò anziano senza tetto portato in carcere

Un uomo di 46 anni, di origini algerine, è stato arrestato dalla polizia e portato in carcere. L’arresto è stato eseguito in seguito a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal tribunale di Genova lo scorso 7 aprile. L’arresto si riferisce a un episodio di rapina ai danni di un anziano senza tetto.

La polizia ha arrestato un 46enne di origini algerine, in applicazione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa lo scorso 7 aprile dal tribunale di Genova.L'uomo, già noto agli operatori del commissariato Cornigliano, è stato da loro rintracciato in via Alpini d'Italia e sottoposto.🔗 Leggi su Genovatoday.it SGOMINATA BABY GANG TUTTA AL FEMMINILE: ARRESTATE DUE 16ENNI | 27/11/2025 Rapinò un turista francese di un orologio da 250mila euro: in carcere 31enne algerinoFIRENZE – Al termine di una complessa attività investigativa, coordinata dalla procura di Firenze, la squadra mobile fiorentina ha dato esecuzione ad... Auto contro bici, grave anziano portato a TorretteUn grave incidente si è verificato ieri mattina attorno alle 8 nell’incrocio tra via Stadio e Campo Boario.