Un grave incidente si è verificato ieri mattina attorno alle 8 nell’incrocio tra via Stadio e Campo Boario. Una Hyundai I20, guidata da un 55enne residente in città, e una bicicletta elettrica condotta da un 73enne senigalliese si sono scontrate lateralmente mentre entrambi i veicoli erano in marcia. Ad avere la peggio è stato il ciclista, finito rovinosamente a terra dopo l’impatto. Il conducente dell’automobile si è immediatamente fermato per prestare i primi soccorsi, in attesa dell’arrivo del personale sanitario. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito critiche: il 118 ha richiesto l’intervento dell’ eliambulanza, atterrata pochi minuti dopo sul piazzale dello stadio, scelto come area sicura di manovra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Auto contro bici, grave anziano portato a Torrette

Articoli correlati

Bici contro un’auto, grave il ciclista: portato da Pegaso a CisanelloCarrara, 1 marzo 2026 – È finita in ospedale la corsa di un ciclista che ieri mattina, poco dopo le 10,30, per cause ancora in corso di accertamento,...

Leggi anche: Incidente a Galliate, auto contro bici in via Trieste: grave il ciclista

Contenuti e approfondimenti su Auto contro bici grave anziano portato...

Temi più discussi: Tir investe e uccide un pedone. Auto contro bici, grave ciclista; Auto contro bici, grave anziano portato a Torrette; Schianto tra auto e bici elettrica a Senigallia: ciclista grave, trasferito in eliambulanza a Torrette; Ciclista investito da un’auto nel viale delle Pinete 45enne trasferito d’urgenza all’ospedale di Pisa.

Schianto tra auto e bici elettrica a Senigallia: ciclista grave, trasferito in eliambulanza a TorretteSENIGALLIA - Momenti di forte apprensione questa mattina a Senigallia per un grave incidente avvenuto intorno alle 8 all’incrocio tra via dello Stadio e Campo Boario. Per cause ... corriereadriatico.it

Tir investe e uccide un pedone. Auto contro bici, grave ciclistaL'anziano finito sotto il camion aveva auricolari per ipoudenti. Sequestrato il mezzo. L'indagine dei vigili sulla dinamica ... msn.com

il mio album di figurine creato con intelligenza artificiale "modellini auto concept tuning di tutto il mondo" (ogni errore di ortografia e dipeso dal computer) facebook

Scontro fatale in auto, lutto cittadino per l'addio a Gianfranco x.com