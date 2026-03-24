Auto contro bici grave anziano portato a Torrette

Da ilrestodelcarlino.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un grave incidente si è verificato ieri mattina attorno alle 8 nell’incrocio tra via Stadio e Campo Boario. Una Hyundai I20, guidata da un 55enne residente in città, e una bicicletta elettrica condotta da un 73enne senigalliese si sono scontrate lateralmente mentre entrambi i veicoli erano in marcia. Ad avere la peggio è stato il ciclista, finito rovinosamente a terra dopo l’impatto. Il conducente dell’automobile si è immediatamente fermato per prestare i primi soccorsi, in attesa dell’arrivo del personale sanitario. Le condizioni dell’uomo sono apparse subito critiche: il 118 ha richiesto l’intervento dell’ eliambulanza, atterrata pochi minuti dopo sul piazzale dello stadio, scelto come area sicura di manovra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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