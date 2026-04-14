Rapinano e terrorizzano una ragazza | arrestati in quattro il più grande ha 19 anni

Il 5 febbraio a Spoleto, quattro persone sono state arrestate dopo aver rapinato e minacciato una ragazza con una pistola scacciacani senza tappo rosso. Tra gli arrestati, il più giovane ha 19 anni. I carabinieri hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare emesse dai gip del tribunale locale. Le misure riguardano le persone coinvolte nell’episodio, che ha causato timore tra i residenti della zona.

Rapinano una ragazza con una pistola scacciacani senza il tappo rosso. È successo a Spoleto il 5 febbraio e ora i carabinieri hanno dato esecuzione a due ordinanze di applicazione di misure cautelari personali emesse dai gip (il giudice per le indagini preliminari) del Tribunale di Spoleto e del.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Rapinano quattro passeggeri sul treno Lecco-Milano: arrestatiFermati dalla polizia ferroviaria alla stazione di Milano Centrale, i quattro avevano nascosto la refurtiva in uno zaino nel bagno del vagone. Leggi anche: Aggrediscono e rapinano un uomo in stazione: arrestati in quattro, uno è minorenne