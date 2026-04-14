Rapina nel negozio di telefonia Preso uno dei banditi | è minore

Nella serata tra le province di Pistoia e Prato, si sono verificati diversi episodi di rapina, culminati con un incidente stradale. Durante una rapina in un negozio di telefonia, la polizia ha arrestato uno dei banditi, che risultava essere un minore. L’intervento si è concluso con un’auto che ha finito la corsa contro una rotonda, e le forze dell’ordine hanno portato via i sospetti.

È terminata con un’automobile contro una rotonda e le manette ai polsi una folle serata di rapine tra le province di Pistoia e Prato. I carabinieri del Norm della Compagnia di Montecatini hanno arrestato un ragazzo di 17 anni, di origine albanese, al termine di un inseguimento ad alta velocità che ha trasformato le strade in un set da film d’azione. Tutto è iniziato alle 19.15, a Montale. Una banda di rapinatori, con i volti coperti e una pistola in pugno (probabilmente una scacciacani), ha fatto irruzione in una tabaccheria. I rapinatori sono poi fuggiti a bordo di una Fiat 500 L rubata. La banda non era ancora soddisfatta per l’impresa compiuta.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rapina nel negozio di telefonia. Preso uno dei banditi: è minore Rapina in pieno giorno ad Angri, nel mirino un negozio di telefoniaPaura in pieno giorno ad Angri, dove un negozio di telefonia è stato preso d’assalto da un gruppo di rapinatori armati. Leggi anche: Minacciato con un coltello, rapina in pasticceria. Fermato uno dei banditi Argomenti più discussi: Dammi i soldi o ti ammazzo: terrore nel negozio in via Cerati, rapinatore in fuga con l'incasso; Tenta la rapina in un negozio di camicie: colpisce la dipendente, presa dai carabinieri; Rapina nel negozio di telefonia. Preso uno dei banditi: è minore; Brescia, rapina al negozio di abbigliamento: arrestato 32enne. Attenzione, succede a Monza. Ecco la truffa dei falsi carabinieri e della falsa rapina. - facebook.com facebook Tentata rapina in centro, arrestato 18enne, le vittime due agenti fuori servizio x.com