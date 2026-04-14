Sabato pomeriggio, nella stazione della linea M5 alla fermata Ponale, sei persone hanno rapinato due giovani donne di 17 e 18 anni utilizzando un coltello. Durante l’evento, sono stati trovati degli AirTag all’interno degli AirPods delle vittime, che hanno consentito di individuare il gruppo di ladri. La polizia ha avviato le indagini e ha recuperato gli oggetti rubati. Nessuno è rimasto ferito gravemente durante l’episodio.

Sabato pomeriggio, nella stazione della linea M5 presso la fermata Ponale, un gruppo di sei individui ha messo a segno una rapina con il coltello ai danni di due giovani donne di 17 e 18 anni. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine è stato reso possibile da una strategia di difesa tecnologica improvvisata dalle vittime, che hanno nascosto un dispositivo AirTag all’interno degli AirPods sottratti, permettendo il tracciamento in tempo reale dei malviventi fino all’arresto nel quartiere Bicocca. L’aggressione si è consumata nei mezzanini della metropolitana, dove le due ragazze sono state minacciate con un’arma bianca per sottrarre una borsa e una collana.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Rapina in metro: AirTag negli AirPods svela il gruppo di ladri

Ragazze rapinate nella metro M5 a Milano fanno bloccare banda di ladri grazie a un AirTagDue ragazze di 17 e 18 anni sono state minacciate con un coltello e derubate di una collana e una borsa nella fermata della metro M5, Ponale, a...

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Arrestati due ragazzi, di 19 e 22 anni, entrambi originari di San Giorgio a Cremano, ritenuti responsabili di una rapina avvenuta nella serata di sabato a Napoli. - facebook.com facebook

Tentata rapina in centro, arrestato 18enne, le vittime due agenti fuori servizio x.com