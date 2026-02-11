Apple in offerta su Amazon | sconti fino al 20% su AirPods Pro 3 e AirTag occasioni per l’ecosistema

Amazon lancia una promozione con sconti fino al 20% su alcuni prodotti Apple. In offerta ci sono le AirPods Pro 3 e gli AirTag, due accessori molto richiesti dagli utenti. Le offerte sono disponibili solo per un periodo limitato e rappresentano un’occasione per acquistare a prezzo più basso dispositivi molto apprezzati. Chi desidera rinnovare il proprio ecosistema Apple può approfittarne subito.

Amazon offre attualmente sconti significativi su prodotti Apple, in particolare sulle AirPods Pro 3 e sugli AirTag. Le AirPods Pro 3 sono disponibili a 219 euro, mentre un pacco da quattro AirTag può essere acquistato a 89 euro. Queste offerte rappresentano un risparmio notevole rispetto ai prezzi di listino Apple e sono già state considerate tra le più vantaggiose del momento. L'iniziativa di Amazon si concentra su due dei prodotti più popolari dell'ecosistema Apple, attirando l'attenzione sia degli utenti che desiderano aggiornare i propri dispositivi sia di coloro che cercano soluzioni di alta qualità a prezzi più accessibili.

