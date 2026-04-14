Sabato pomeriggio, in una stazione della metropolitana, sei minorenni sono stati arrestati in seguito a una rapina con coltello. Due ragazze di 17 e 18 anni sono state minacciate e derubate di una collana e una borsa. L’intervento delle forze dell’ordine è stato possibile grazie all’uso di un dispositivo AirTag, che ha consentito di rintracciare i sospettati. L’episodio si è verificato alla fermata «Ponale» sulla linea M5.

Sabato pomeriggio, rapina con coltello nei mezzanini della M5, alla fermata «Ponale». Due ragazze di 17 e 18 anni minacciate e derubate di collana e borsa. Il padre di una delle vittime ha dato l'allarme subito e le ragazzine, astute, avevano un AirTag nascosto negli AirPods rubati. Grazie a quel gps improvvisato, la Polizia Locale le ha seguite in tempo reale. E poco prima delle 17.30 in viale Sarca (zona Bicocca) gli agenti dell'Unità Operativa hanno beccato sul fatto sei extracomunitari ancora con la refurtiva in mano. Tre minorenni e tre maggiorenni. Il giochetto era rodato: i grandi - tre ragazzi, due 19enni e un 20enne, tutti egiziani,...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Rapina con coltello in metropolitana. Sei ragazzini arrestati grazie all’AirTag

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**Rapina in metropolitana a Milano: minorenne aggredito con coltello per sigaretta**Un minorenne di 16 anni è stato rapinato in metropolitana a Milano, nella serata di lunedì 2 febbraio, all’interno della fermata Frattini della linea...

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Arrestati due ragazzi, di 19 e 22 anni, entrambi originari di San Giorgio a Cremano, ritenuti responsabili di una rapina avvenuta nella serata di sabato a Napoli. - facebook.com facebook

Tentata rapina in centro, arrestato 18enne, le vittime due agenti fuori servizio x.com