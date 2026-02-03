Questa sera, un minorenne di 16 anni è stato vittima di una rapina nella metropolitana di Milano. L’episodio è avvenuto lunedì 2 febbraio alla fermata Frattini della linea “Blu”. Un uomo si è avvicinato al ragazzo e, dopo avergli chiesto una sigaretta, lo ha aggredito con un coltello e gli ha portato via il telefono e i soldi. La scena si è svolta in pochi istanti, senza che nessuno intervenisse in tempo. La polizia ha già avviato le indagini per identificare l’autore.

Un minorenne di 16 anni è stato rapinato in metropolitana a Milano, nella serata di lunedì 2 febbraio, all’interno della fermata Frattini della linea “Blu”. I responsabili, due ragazzi egiziani di 14 e 15 anni, lo hanno aggredito con un coltello e gli hanno rubato la sigaretta elettronica. L’aggressione ha causato un immediato allarme: il 112 è stato chiamato e i carabinieri del Nucleo radiomobile hanno intervenuto. I quattro soggetti, dopo essersi fatti consegnare il dispositivo, sono stati fermati mentre tentavano di scappare sulle scale della stazione. Durante le perquisizioni è stato trovato anche un coltello a serramanico di 24 centimetri, sequestrato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Rapina in metropolitana a Milano: minorenne aggredito con coltello per sigaretta

