Un diciottenne è stato arrestato dopo aver rapinato un agente e un finanziere. Secondo quanto ricostruito, le tre vittime sono state circondate da alcuni giovani a bordo di monopattini, che hanno investito una di loro e hanno minacciato gli altri con un coltello a serramanico. L'episodio si è verificato in un'area urbana nel corso della serata, con i responsabili che sono stati fermati poco dopo dalle forze dell'ordine.

Hanno circondato le tre vittime con dei monopattini, investendone una e puntando un coltello a serramanico contro tutti i malcapitati. Speravano di raccimolare qualche oro e denaro. Peccato, però, che due degli sfortunati fossero un agente di polizia e un militare della Guardia di Finanza fuori servizio. I due si sono qualificati e sono riusciti nel fuggi fuggi generale a bloccare uno dei tre violenti, che è stato arrestato poi dalla polizia per tentata rapina aggravata in concorso. Si tratta di un 18enne tunisino, con alcuni precedenti in materia di immigrazione, che è stato anche denunciato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire le proprie generalità.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rapina ad agente e finanziere. In manette un diciottenne

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