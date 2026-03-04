Diciottenne rapina e minaccia di morte un tassista puntandogli un coltello | arrestato a Monza

Un giovane di 18 anni è stato arrestato a Monza dalla Polizia di Stato con l’accusa di aver rapinato un tassista e di averlo minacciato di morte brandendo un coltello. L’episodio si è verificato nel centro della città, dove l’uomo ha fatto irruzione e si è dato alla fuga prima di essere fermato dagli agenti. Le indagini sono ancora in corso.

Un 18enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato per rapina aggravata e resistenza a pubblico ufficiale, dopo aver rapinato e minacciato di morte con un coltello un tassista a Monza. Al momento dell'arresto si è scagliato anche contro gli agenti.