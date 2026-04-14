Randstad IA crea lavoro per tecnici specializzati?
Il dibattito sull’effetto dell’intelligenza artificiale sulle opportunità di impiego si concentra principalmente sull’eventuale creazione di nuovi ruoli per tecnici specializzati. Recenti analisi mostrano che alcune aziende adottano sistemi di intelligenza artificiale che richiedono competenze specifiche, portando alla richiesta di figure professionali con competenze tecniche avanzate. Tuttavia, non sono state fornite stime precise sul numero di posti di lavoro generati o sulla loro distribuzione.
(Adnkronos) – Il dibattito sull’impatto dell’intelligenza artificiale sul lavoro si concentra soprattutto sulla possibile sostituzione dei ruoli impiegatizi, ma c’è anche un altro fenomeno in atto nel mercato del lavoro: l’AI sta generando una forte domanda di profili tecnici per costruire e mantenere le infrastrutture che la sostengono. Un'analisi realizzata da Randstad su oltre 50.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
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