Venerdì 10 aprile alle 17:30, il polo digitale Imperiaware terrà un incontro incentrato sull’effetto dell’intelligenza artificiale sul mondo del lavoro e sulle relazioni tra le persone. L’evento si concentrerà sull’accelerazione dei risultati grazie agli algoritmi, senza tuttavia favorire incontri o contatti diretti tra gli individui. La discussione si focalizzerà su come le tecnologie influiscano sulle dinamiche professionali e sui rapporti umani.

Oggi, venerdì 10 aprile, alle ore 17:30, il polo digitale Imperiaware ospiterà un incontro dedicato all’impatto dell’intelligenza artificiale su lavoro e interazioni umane. Il meetup vedrà la partecipazione di Landolfi, esperto con un passato professionale tra Londra, Mediobanca, Lehman Brothers e Intesa, attualmente consulente indipendente in finanza quantitativa e fondatore della boutique di ricerca Epiphany. L’amplificazione delle competenze tecniche contro il rischio di marginalità. La discussione odierna si concentra su un punto fermo: l’intelligenza artificiale non genera capacità dal nulla, ma agisce come un acceleratore possiede già basi solide. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - IA e lavoro: l’algoritmo accelera i risultati ma non crea contatti

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