Le borse europee hanno registrato un forte rialzo, mentre il prezzo del petrolio è diminuito significativamente. La ripresa degli indici azionari si combina con il calo delle quotazioni del greggio, segnando un movimento positivo sui mercati finanziari del continente. Questa fase di crescita arriva dopo un periodo di incertezza, con gli operatori che sembrano reagire alle ultime notizie economiche e alle variazioni nei prezzi delle materie prime.

L’Europa riparte di slancio e lo fa con una reazione che ha il sapore del sollievo. La tregua di due settimane tra Stati Unitie Iran riaccende l’appetito per il rischio e spinge gli investitori a rientrare con decisione sull’azionario, premiando soprattutto i listini che più avevano sofferto la tensione geopolitica. A sostenere il rimbalzo non è soltanto la prospettiva di una de-escalation diplomatica, ma anche il violento arretramento del petrolio e del gas, due variabili che nelle ultime settimane avevano alimentato nervosismo, inflazione attesa e timori sulla crescita. Borse in festa, l’Europa corre. L’avvio di seduta sui mercati europei è stato segnato da acquisti diffusi e da un clima di euforia che ha attraversato tutte le principali piazze. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L’Europa brinda: Borse in rally, petrolio a picco

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