Rally Coppa Valtellina | la sfida della Valmalenco accende il 2026

Il 69esimo Rally Coppa Valtellina si svolgerà nella Valmalenco il 9 e 10 maggio, segnando l’avvio del Campionato Italiano Rally Challenger 2026. La prova interesserà diverse strade e percorsi della zona, coinvolgendo piloti e squadre provenienti da varie regioni. La gara si inserisce nel calendario ufficiale e rappresenta un momento di riferimento per il rally nazionale.

Il 69esimo Rally Coppa Valtellina si prepara a scendere sulle strade della Valmalenco nei giorni 9 e 10 maggio, segnando l’inizio ufficiale del Campionato Italiano Rally Challenger 2026. L’evento, che vedrà Sondrio come fulcro operativo, metterà alla prova i piloti su un percorso di 97,30 chilometri cronometrati attraverso 11 prove speciali. La competizione non riguarda solo il campionato challenger, ma coinvolge anche la Coppa Rally di terza Zona, il Trofeo Open, il Lombardia Rally Cup e le sfide offerte dai marchi Pirelli e Michelin. Il programma sportivo prevede l’apertura sabato 9 maggio con la prova denominata Valmalenco – Iperauto, seguita dalla cerimonia prevista a Chiesa in Valmalenco.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rally Coppa Valtellina: la sfida della Valmalenco accende il 2026 Leggi anche: La Coppa Valtellina. Il rally torna alle origini e diventa più importante Leggi anche: Rally Coppa Valtellina a quota 69. Cento chilometri di emozioni Rally the Globe 2025 Highlights SONDRIO Tracciato, prove insidiose e il solito grande spettacolo. Questa (e tanto altro ancora) è la Coppa Valtellina, il rally... - facebook.com facebook