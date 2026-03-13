La Coppa Valtellina torna a essere il primo appuntamento del campionato italiano challenge di rally, con la sua 69ª edizione. La gara si svolgerà in Valtellina e segna il ritorno alle origini del rally, aprendo ufficialmente la stagione. Gli equipaggi sono pronti a sfidarsi su percorsi che richiedono abilità e resistenza, mentre gli organizzatori preparano l’evento per accogliere i piloti provenienti da diverse regioni.

La Coppa Valtellina inaugura il tricolore rally. Sarà infatti la 69^ edizione ad aprire la stagione del campionato italiano challenge. La gara organizzata dall’Automobile club Sondrio svela i suoi primi dettagli e si terrà sabato 9 e domenica 10 maggio. Il rally sarà valido anche per la Coppa rally di 3^ Zona, per il Trofeo open, per la Lombardia rally cup, per i trofei Pirelli e Michelin. L’edizione 2026 si presenta con un percorso profondamente rinnovato e sensibilmente allungato. Lo staff organizzatore ha disegnato un tracciato che prevede 97,30 chilometri cronometrati distribuiti su 11 prove speciali, inserite all’interno di un percorso complessivo di 328,26 chilometri. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Coppa Valtellina. Il rally torna alle origini e diventa più importante

Articoli correlati

Leggi anche: Il ritorno alle origini, sempre rinnegate, diventa l’unica strada possibile per ricominciare

Il Mondiale Rally torna su Sky: dal 22 gennaio via al WRC 2026 con il Rally Monte-CarloTutti i 14 appuntamenti del FIA World Rally Championship in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW: si parte con lo storico Monte-Carlo Il FIA...

Rally the Globe 2025 Highlights

Una raccolta di contenuti su Coppa Valtellina

Temi più discussi: Il 69° Rally Coppa Valtellina pronto ad aprire il Campionato Italiano Rally Challenger; La Coppa Valtellina. Il rally torna alle origini e diventa più importante; Rally Coppa Valtellina: al via il Campionato Italiano Challenger; CIRC – Il Rally Coppa Valtellina si rinnova.

MARIKA MASCHERONA Tragedia in Valtellina: muore Marika Mascherona travolta da una valangaUna valanga sul Monte Cornacci, a Valdidentro in Alta Valtellina, ha causato la morte di Marika Mascherona, 27 anni, e di un altro giovane ... statoquotidiano.it

Ora il Rally dei Laghi punta alla finale di Coppa ItaliaVarese e Luino si preparano a diventare ancora una volta capitali dei motori: il Rally dei Laghi è ... msn.com

ECCO IL VALTELLINA 2026 Il Rally Coppa Valtellina 2026 si presenta: aprirà il primo Campionato Italiano Rally Challenger - facebook.com facebook