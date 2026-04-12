A Sondrio si corre la Coppa Valtellina, giunta alla sua 69ª edizione, con un percorso di cento chilometri che promette emozioni intense. Le prove si svolgono su un tracciato caratterizzato da tratti insidiosi, con numerosi spettatori che seguono ogni fase della competizione. La manifestazione, come di consueto, attira appassionati e piloti, offrendo uno spettacolo di guida su strade di montagna e curve strette.

SONDRIO Tracciato, prove insidiose e il solito grande spettacolo. Questa (e tanto altro ancora) è la Coppa Valtellina, il rally organizzato da Aci Sondrio, ormai giunto alla sua 69^ edizione, che si snoderà nel fine settimana del 9 e del 10 maggio tra la Valmalenco e la zona del Sondriese per la gioia dei tanti appassionati valtellinesi di questa disciplina sportiva. Grande partecipazione, nella serata di venerdì, al Castel Masegra di Sondrio per la presentazione ufficiale della Coppa Valtellina, una delle manifestazioni rallistiche più longeve d’Italia, seconda solo alla siciliana Targa Florio. Kermesse che sarà valida quale primo round del Campionato Italiano rally Challenger.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rally Coppa Valtellina a quota 69. Cento chilometri di emozioni

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Negli uffici postali abruzzesi due dipendenti su tre sono donne, in provincia di Pescara a quota 69%Nei 472 uffici postali abruzzesi la presenza femminile raggiunge il 68% del personale, 14 punti sopra la media nazionale di Poste Italiane.