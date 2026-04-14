Raid notturno agli impianti della SSD Colonna | vandali in azione Gesto vile ma non arretriamo
Nelle ultime ore, il centro sportivo di una società sportiva nel sud della provincia di Roma è stato oggetto di un raid notturno. Ignoti vandali sono entrati nell’impianto, causando danni e lasciando tracce di distruzione. L’episodio ha suscitato reazioni di sdegno tra gli addetti ai lavori, che condannano il gesto senza lasciare spazio a interpretazioni. Le forze dell’ordine stanno indagando per identificare i responsabili e ricostruire la dinamica dell’accaduto.
Un raid notturno che ha il sapore amaro dello sfregio, prima ancora che del furto. Nelle scorse ore, il centro sportivo della SSD Colonna nel sud della provincia di Roma è finito nel mirino di ignoti vandali che, agendo con il favore delle tenebre, hanno lasciato dietro di sé una pesante scia di.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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