Raid notturno agli impianti della SSD Colonna | vandali in azione Gesto vile ma non arretriamo

Nelle ultime ore, il centro sportivo di una società sportiva nel sud della provincia di Roma è stato oggetto di un raid notturno. Ignoti vandali sono entrati nell’impianto, causando danni e lasciando tracce di distruzione. L’episodio ha suscitato reazioni di sdegno tra gli addetti ai lavori, che condannano il gesto senza lasciare spazio a interpretazioni. Le forze dell’ordine stanno indagando per identificare i responsabili e ricostruire la dinamica dell’accaduto.