Nuovo atto vandalico agli orti urbani della Garbatella il municipio | Gesto vile

Questa mattina sono stati danneggiati gli orti urbani della Garbatella. Il semenzaio è stato distrutto in modo irreparabile e il casotto degli attrezzi è stato divelto. Il municipio definisce il gesto “vile” e promette controlli più severi per evitare altri atti simili.

Un nuovo atto vandalico agli orti urbani della Garbatella. Con il semenzaio danneggiato "in maniera irreparabile" e la "chiusura del casotto attrezzi divelta". La denuncia arriva dal direttivo degli orti, che ha documentato con alcune immagini quanto accaduto.

