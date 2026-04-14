Durante i Mondiali trasmessi dalla Rai, per la prima volta una donna sarà impegnata come telecronista ufficiale. La scelta riguarda Tiziana Alla, che si aggiunge alle voci storiche del servizio di commento sportivo. Nonostante l’Italia non partecipi alla competizione, questa novità segna un passo importante nel panorama delle telecronache sportive italiane. La sua presenza rappresenta un evento significativo per la copertura televisiva dell’evento.

Nonostante l’assenza dell’Italia, arriva una novità storica: Tiziana Alla sarà la telecronista ufficiale ai Mondiali per la Rai La Nazionale italiana di calcio non sarà ai Mondiali per la terza volta consecutiva, ma il torneo resta un appuntamento centrale per milioni di tifosi.L’edizione 2026sarà trasmessa integralmente da DAZN, con la RAI che garantirà una partita al giorno, dalla gara inaugurale fino alla finale. Proprio in casa Rai arriva però una novità destinata a fare storia.Tiziana Alla sarà infatti la prima donna a commentare in telecronaca una partita di calcio maschile ai Mondiali. Un traguardo significativo, frutto di un percorso costruito negli anni tra bordocampo e studio, fino a diventare una delle voci più riconoscibili del calcio italiano.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Rai, Tiziana Alla prima voce femminile nelle telecronache ai mondiali

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