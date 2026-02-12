La Rai perde le ATP Finals | Non potevamo permetterceli Ma l'ad Rossi finisce in commissione di Vigilanza

La Rai ha perso le ATP Finals, e il motivo ufficiale è che non potevano permetterselo. L’amministratore delegato Rossi si trova ora in commissione di Vigilanza, mentre in azienda monta la tensione. Dopo lo sciopero di Usigrai in solidarietà con i colleghi di Rai Sport, anche la redazione del Tg1 sembra essere in agitazione, con giornalisti che chiedono risposte chiare sui tagli e sulle decisioni prese.

La Rai comunica i motivi per cui l'acquisizione delle ATP Finals non è andata a buon fine. La tensione in azienda è palpabile e dopo lo sciopero indetto da Usigrai in solidarietà con i colleghi di Rai Sport, anche la redazione del Tg1 pare stia attraversando uno stato di agitazione.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Rai ATP Finals

Le Atp Finals potrebbero passare da Rai a Mediaset.

L'amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, commenta le strategie di acquisto delle fiction, evidenziando come l'azienda preferisca investire sulla qualità piuttosto che puntare su soap turche più facili da acquisire.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Rai ATP Finals

Argomenti discussi: La Rai perde anche le Atp Finals, vince l'offertona di Mediaset: cosa prevede l'accordo sui diritti Tv; La Rai perde le ATP Finals in chiaro: dal 2026 passa a Mediaset; La Rai perde le Atp Finals e ora anche il Tg1 è a rischio sciopero; La RAI perde contro Mediaset la gara dei diritti tv per le ATP Finals di Torino: complimenti all’AD Rossi e al direttore Petrecca.

La Rai perde le ATP Finals: Non potevamo permetterceli. Ma l’ad Rossi finisce in commissione di VigilanzaLa Rai comunica i motivi per cui l’acquisizione delle ATP Finals non è andata a buon fine. La tensione in azienda è palpabile e dopo lo sciopero indetto da Usigrai in solidarietà con i colleghi di Rai ... fanpage.it

La Rai cede: Mediaset conquista i dirittiLa Rai perde un altro tassello pregiato del proprio palinsesto sportivo. Le Atp Finals passano a Mediaset, che ha raggiunto un’intesa pluriennale con l’Associazione dei Tennisti Professionisti per la ... polesine24.it

Dopo la figuraccia fatta fare da #Petrecca alla Rai e all’Italia all’inaugurazione delle Olimpiadi, e lo sciopero dei giornalisti che hanno ritirato le firme fini alla fine della manifestazione olimpica in segno di protesta, #TeleMeloni perde anche i diritti degli Atp Fina - facebook.com facebook

Figuraccia Petrecca, venerdì lo sciopero delle firme in Rai che perde anche le ATP Finals. Sindacato e comitato: "Siamo preoccupati" x.com