Ragazzo sul tetto del Duomo per far volare il drone | incastrato dai suoi stessi video

Un giovane di 18 anni è stato trovato sul tetto del Duomo di Como, intento a far volare un drone. La sua presenza in quella zona elevata ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che sono intervenute per procedere con i controlli. Sul luogo sono stati trovati i video realizzati dal ragazzo, che hanno poi contribuito a chiarire quanto accaduto. L’intera vicenda si è conclusa con il suo recupero e l’intervento delle autorità.

Sul tetto del Duomo, a pochi metri dal vuoto e con il centro storico di Como disteso sotto come un plastico immobile, un 18enne bresciano era già lì con il drone tra le mani. Un passo dopo l’altro lungo le lastre della copertura, insieme a un amico minorenne, fino a raggiungere i punti più.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Milanese 17enne con precedenti cammina sul tetto del Duomo per far volare il droneMomenti di tensione nel cuore di Como nella mattinata di domenica, quando una turista polacca ha contattato la polizia segnalando la presenza di due... Camminano sul tetto del Duomo per far volare il drone: paura a Como, denunciati due giovanissimiMomenti di tensione nel cuore di Como nella mattinata di domenica, quando una turista polacca ha contattato la polizia segnalando la presenza di due... Temi più discussi: Scappa dalla classe e sale sul tetto: attimi di apprensione alla scuola media Torelli; Cede il lucernario sul tetto, 16enne cade nel vuoto: gravissimo; Studente sale sul tetto, paura alla scuola media Torelli di Sondrio; La finestra forzata e lucernario che cede: i dubbi sulla morte del piccolo Louis. Rapallo, ragazzini sul tetto dell’ex ospedale. Sulla bravata indaga la polizia municipaleLa segnalazione, da parte di alcuni passanti, è arrivata direttamente alla polizia municipale di Rapallo. Quando gli agenti hanno raggiunto il tetto dell’edificio dove ha sede anche il comando, però, ... ilsecoloxix.it Morte di Louis, la sfida sul tetto tra ragazzini prima del dramma: Secondo voi regge?A uccidere il dodicenne, caduto dal lucernaio di un palazzo di via Piave, in periferia a Bologna, è stato un tragico gioco. La ricostruzione ... bologna.repubblica.it Lacrime, commozione, applausi e tanta rabbia al funerale di Fabio Ascione, 20enne del quartiere Ponticelli (Napoli est), ucciso il 7 aprile dinanzi al bar vicino casa da colpi d’arma da fuoco. Il ragazzo era incensurato, vittima innocente degli spari di un 23enne, - facebook.com facebook Va ad #AlaaFaraj, per il libro-testimonianza "Perché ero ragazzo", la XXII edizione del Premio letterario internazionale Tiziano #Terzani, riconoscimento istituito dal festival vicino/lontano di Udine insieme alla famiglia Terzani. x.com