Malore durante l' allenamento a San Giovanni Teatino | muore un ragazzo di 15 anni

Nel primo pomeriggio di oggi, una struttura sportiva di San Giovanni Teatino è stata teatro di una tragedia. Un ragazzo di 15 anni ha accusato un malore durante l’allenamento e, nonostante i tentativi di soccorso, è deceduto poco dopo. La polizia e i sanitari sono intervenuti sul posto per le verifiche del caso. La notizia ha sconvolto amici e familiari del giovane.

Tragedia nel pomeriggio in una struttura sportiva di San Giovanni Teatino dove un ragazzo di 15 anni è morto dopo aver accusato un malore.Da quanto si è appreso, il ragazzo stava giocando a tennis quando sarebbe andato in arresto cardiaco, accasciandosi improvvisamente a terra. Il 15enne è stato. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Tragedia a Chieti: ragazzo di 15 anni muore per arresto cardiaco mentre si allena a San Giovanni TeatinoUn ragazzo di 15 anni è morto nel pomeriggio dell’8 aprile a San Giovanni Teatino dopo un arresto cardiaco mentre si allenava. Malore mentre gioca a tennis a San Giovanni Teatino, 15enne morto per arresto cardiaco in ospedale a PescaraUn 15enne è morto a San Giovanni Teatino durante un allenamento di tennis: ha accusato un malore e si è accasciato in campo.